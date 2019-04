Piden por Florencia en Cuba

Presentaron una historia clínica y solicitan extender estadía en Cuba. La hija de Cristina Kirchner aguarda la decisión de los jueces sobre si se le permite o no quedarse en la isla caribeña hasta recibir alta médica. La defensa de Florencia Kirchner presentó ayer ante el Tribunal Oral Federal 5 su historia clínica completa y su dirección de residencia en Cuba. Tras la presentación del documento, que había sido solicitado por el tribunal, la hija de la ex presidenta Cristina Kirchner aguarda la decisión de los jueces sobre si se le permite o no quedarse en la isla caribeña hasta recibir el alta médica. El abogado Carlos Beraldi también acompañó la presentación con la opinión de tres especialistas médicos que convalidan el pedido para que Florencia Kirchner siga con el tratamiento en Cuba hasta que los médicos le den el alta, algo que no se sabe cuándo será. El Tribunal, según señalaron fuentes judiciales, da por cumplida la intimación que le había fijado al abogado para presentar la documentación.