Ordenarán captura de Bofill

Ra­fa­el Bo­fill, el hi­jo del fa­mo­so cha­ma­me­ce­ro, con­de­na­do por ho­mi­ci­dio cul­po­so, es­tá sien­do bus­ca­do por la Po­li­cía pa­ra que se cum­pla una or­den de arres­to en su con­tra. No obs­tan­te, el jo­ven aún es­tá li­bre y por el mo­men­to no fue en­con­tra­do, por lo que el lu­nes se so­li­ci­ta­rá la re­a­li­za­ción de un pe­di­do de cap­tu­ra in­ter­na­cio­nal. Bofill fue con­de­na­do a cua­tro años de cár­cel por ma­tar con su au­to a Gui­ller­mo Jua­ni, quien se mo­vi­li­za­ba en una mo­to­ci­cle­ta. Se­gún in­for­ma­ron des­de el en­tor­no ín­ti­mo de la víc­ti­ma de es­ta his­to­ria, el pa­sa­do 22 de mar­zo se emi­tió una or­den a la Po­li­cía pa­ra que fi­nal­men­te se cum­pla con la sen­ten­cia de cua­tro años de cár­cel, que fue emi­ti­da por el Tri­bu­nal Oral Pe­nal Nº1. No obs­tan­te, la or­den aún no fue cum­pli­da y la que­re­lla sos­pe­cha que el jo­ven pue­de en­con­trar­se pró­fu­go por lo que ha­rá di­cho plan­teo el lu­nes, an­te el men­cio­na­do tri­bu­nal. Si bien al con­de­na­do le res­ta ju­gar una úl­ti­ma car­ta, la cual con­sis­te en un re­cur­so de que­ja que de­be ser tam­bién ele­va­do a la Cor­te Su­pre­ma, des­de la que­re­lla en­ca­be­za­da por el abo­ga­do Gui­ller­mo Es­ca­lan­te, se in­di­có que es­to no qui­ta que la pe­na de­ba ser cum­pli­da ac­tual­men­te. “Des­de el 22 de mar­zo es­ta­ba pe­di­da la in­me­dia­ta de­ten­ción. Ten­go mu­cha ‘bron­ca’ e in­dig­na­ción an­te es­ta si­tua­ción. No pu­de con­te­ner las lá­gri­mas fren­te a mis hi­jos por es­to que es­tá pa­san­do”, di­jo su­ma­men­te acon­go­ja­da Ma­rie­la Ga­llar­do, quien es la viu­da de la víc­ti­ma, que des­de ha­ce años es­tá lu­chan­do pa­ra que su di­fun­ta pa­re­ja pue­da te­ner Jus­ti­cia. El cho­que por el que pe­re­ció Jua­ni ocu­rrió el 21 de sep­tiem­bre de 2012, en la es­qui­na de Ciu­dad de Are­qui­pa y San­ta Cruz. Se in­di­có que Bo­fill es­ta­ba su­ma­men­te ebrio al vo­lan­te.