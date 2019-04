Ordenan detener a Alberto Samid

Es por faltar a un juicio oral por evasión impositiva. El empresario carnicero está acusado de integrar una asociación ilícita junto a otras 9 personas. El Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 ordenó la detención del empresario Alberto Samid por no presentarse para escuchar el veredicto que iba a dictarse hoy en su contra en el marco de una causa por asociación ilícita y evasión. Fuentes judiciales informaron que por unanimidad el Tribunal dispuso la detención al no presentarse durante el domingo, día inusual convocado en una última audiencia de juicio, y tampoco ayer que estaba programado el veredicto. El juicio se realiza los sábados y domingos para abreviar los plazos de la duración, Samid debía presentarse y no lo hizo en una audiencia que tuvo lugar el fin de semana. La investigación por evasión y asociación ilícita comenzó en 1996 por una denuncia de la Dirección General Impositiva contra un grupo de frigoríficos que evadía IVA en comercialización de carne.