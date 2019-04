Oficinas de Turismo un poco Caras

El sobreprecio en las obras públicas continúa su derrotero también en la administración de Gustavo Valdés. Un Presupuesto de casi $14 millones para la construcción de oficinas de Turismo en Ituzaingó, ciudad natal del mandatario correntino, barre con los cálculos primarios. La obesa Cartelería oficial no tiene “límites” a la hora de financiar emprendimientos a municipios gobernados por el radicalismo.

La empresa Batzan SRL erogará la friolera de $13.935.560 (15 centavos), para construir en un plazo de 210 días las nuevas dependencias del área de Turismo de la comuna ituzaingueña. A no ser que los materiales sean de alta calidad traídos desde el extranjero, con pisos de mármol de carrara importados directos desde Italia, la obra se muestra con un elevado costo en tiempos de austeridad macrista. Asimismo no pocos ironizan que las redeterminaciones si se atrasan algunos pagos, ya fueron estipulados al dólar futuro.