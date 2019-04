No trabajarán los feriados

El secretario general de la UTA expresó que no trabajarán feriados “si no hay solución”. Roberto Fernández anunció que el 1 de mayo no habrá servicio de transporte a raíz de un reclamo gremial por el cobro de Impuesto a las Ganancias. El secretario de la Unión Tranviaria, confirmó el paro de transporte para el 1 de mayo y expresó que esto se aplicará a los próximos feriados si no se encuentra una solución por el cobro de Impuesto a las Ganancias. “Quiero dejar en claro que hace mucho hemos hablado con respecto al Impuesto a las Ganancias, estamos perjudicados porque en definitiva el 35% nos lo saca el Gobierno. Hemos dicho que busquen una forma porque así no dan ganas de trabajar”, expresó Fernández. Explicando el reclamo, fue determinante: “A partir del 1 de mayo y demás francos, feriados nacionales, no vamos a salir a trabajar porque no queremos trabajar de esta manera; esperemos que en estos días se encuentre una solución porque ya dijimos basta”, sentenció.