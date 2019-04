No hay denuncia por el presunto robo al Super chino

Afirman que no hay denuncia por el presunto “robo de hormiga” en Super chino y que el video está cortado. El abogado Rubén Leiva, que patrocina al policía C.T, involucrado en un video de un supuesto “robo de hormiga” junto a su pareja en un supermercado chino, afirmó que no existe ninguna denuncia contra su defendido, que el video difundido “no está completo, es parcial” y explicó que está cortado el momento del pago. Señaló que se trataría de una estrategia del propietario para despedir a la cajera. “En ningún momento fue denunciado, no se le atribuyen ningún robo, ni a él ni a su pareja”, confirmó el letrado a la vez que señaló que “llama la atención que el video es totalmente parcial, no se produjo ningún hecho como el que trascendió, las imágenes son parciales, no se ve completo”. En este sentido, cuestionó “el accionar de estas personas, que subieron el video y acusaron falsamente” y se quejó por el daño que hicieron a la pareja que había ido a comprar a ese supermercado por segunda vez. “El (C.T) paga toda la mercadería que compra, canjea el paquete de fideos porque estaban vencidos, su pareja agrega ‘la gotita’, pagan la totalidad de la mercadería y se retiran normalmente” , relató el abogado.