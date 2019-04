No habrá bancos el 30 de abril

Los bancarios se adhieren al paro de Moyano y no habrá atención al público el martes 30 de abril. El titular del sindicato afirmó que se une a la medida de fuerza que busca que el Gobierno “cambie su política económica”. El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, confirmó su adhesión al paro convocado por Hugo y Pablo Moyano para el próximo martes. El sindicalista aclaró que no se trata de “un gesto de desestabilización”, sino de un “plan de lucha para que el Gobierno cambie su política económica”. Dijo que “será un paro muy importante. Hay muchísimos sectores de la sociedad que están enojados. Hay que contenerlos y darles una alternativa a través de un plan de lucha para confrontar con este modelo. Los números son por demás elocuentes. Por eso y porque estamos empezando el conflicto paritario, el 30 no habrá bancos“, agregó y afirmó que “en muchas actividades ha habido una pérdida del poder adquisitivo importante”.