Menotti tiene un Plan “B”

La nueva alternativa de Menotti para el próximo técnico de la Selección Argentina tras la Copa América. El director de Selecciones Nacionales tiene en la mira a un entrenador en caso que a Lionel Scaloni le vaya mal en el torneo que se desarrollará en Brasil a mitad de año. “Scaloni está en evaluación. Él firmó un contrato hasta que termine la Copa América. Yo asistiré a todos los entrenamientos que haga Scaloni, todos los partidos que haga en el predio, más la competencia, y se tomará una decisión. Hay opciones, yo no soy el que lo contrató. Con Scaloni tengo una gran relación, es un chico con muchas ganas. Hemos sido bien frontales. Yo estoy para ayudarlo y ojalá gane todos los partidos, sea campeón y llene los estadios; ojalá sea el mejor”, reconoció César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales, a mediados del mes pasado. El ex ayudante de Jorge Sampaoli en Rusia 2018 no tiene pleno consenso entre los dirigentes y su futuro estará atado a lo que suceda en la Copa América que se desarrollará en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio. La Albiceleste compartirá grupo con Colombia, Paraguay y Qatar (campeón de Asia). En la cabeza del Flaco se encuentra el nombre de un director técnico que se desempeña en el fútbol argentino y que no es Marcelo Gallardo. Se trata de Eduardo Coudet, que se acaba de coronar campeón en la Superliga con Racing.