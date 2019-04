“Mejoraremos los sueldos de la administración pública”

Este domingo el gobernador Gustavo Valdés anunció que “dentro de poco tiempo vamos a estar mejorando los sueldos de la administración pública”. “Ya tuvimos un primer paso pero necesitamos dar otros para poder defender el poder adquisitivo de la gente con medidas que pasan por aumento de sueldos y asignaciones familiares”, agregó el Mandatario. “Hoy estamos cerca de los 3 mil millones de pesos de inversión en salarios”, aseguró y dijo que “la provincia tiene respaldo, para tranquilidad de todos, nosotros estamos respaldando la plata que vamos a tener para pagar sueldos en un fondo de garantía, desarrollo, sustentabilidad y anticíclico que tiene que ver para estas contingencias”. Luego de trazar una extensa enumeración de acciones y obras que viene realizando la Provincia en la Capital, destacó que “estamos trabajando y mucho, porque Corrientes necesita un esfuerzo grande y esto es lo que nosotros ponemos a consideración del ciudadano”. Además se refirió a las elecciones provinciales del 2 de junio y dijo que “más allá de los nombres, esta elección de medio tiempo es una puesta a consideración del correntino si estamos yendo correctamente y haciendo bien las cosas”. Sobre la oposición señaló que “realmente no sé cómo terminaron, sé que hay varios frentes y eso tiene que ver por el mal momento que están pasando, sin proyecto, sin liderazgo, sin visión hacia adelante”. Valdés insistió: “Nosotros tenemos que pensar en Corrientes, en su desarrollo, en cómo construir una provincia mejor”, considerando que “la gente va a votar su estamos en el buen rumbo como gobierno provincial”. Consultado por su reciente reunión con dirigentes de Cambiemos en Buenos Aires y tras indicar que mañana estará en esa ciudad, Valdés subrayó que él propuso “básicamente medidas concretas para Corrientes”. A su vez dijo que en los supermercados “te matan y ponen el precio que se les ocurre”. “Lo que nosotros decimos es miremos los precios, apliquemos a través de las herramientas que tiene la provincia un control, pero conversemos primero con los supermercaditas primero porque ir con el garrote no resuelve nada”, argumnentó. En este sentido manifestó que “ya se van a ver medidas que tiene que ve con más que precios cuidados, con precios acordados, y no acordados con el intermediario sino con quien tiene el producto”.