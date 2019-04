Medidas para contener devaluación

Se conoció la medida que anunció el Banco Central para tratar de contener la devaluación e inflación. El Gobierno le pidió autorización al FMI para recular sobre las medidas económicas del país y comunicó la estrategia para contener la corrida. El Gobierno y el Banco Central (BCRA) salieron a realizar anuncios en medio de la disparada de la inflación y el dólar que no cede. En medio de la crisis, con el objetivo de controlar una nueva corrida, Guido Sandleris comunicó que el BCRA congelará la banda de no intervención cambiaria hasta fin de año. El Gobierno salió a pedirle respaldo al Fondo Monetario Internacional, que tuvo que autorizar una serie de medidas del Central. Sandleris, presidente de la entidad, comunicó la nueva decisión sobre el dólar para calmar la inflación y la devaluación. El Banco Central congelará la banda de no intervención cambiaria hasta fin de año. El techo de la banda está en $51,45 y el piso en $39,75 y ese será el valor que regirá hasta diciembre. Esta decisión fue a contramano de lo pedido por las autoridades argentinas al Fondo, a quien le pidieron por la flexibilización en la intervención del Banco Central en el mercado cambiario.