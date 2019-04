Mañana se realiza las Paso en Santa Fe

Este domingo, se realizan las PASO en Santa Fe. Se trata de un distrito clave, en el que el socialismo se juega su continuidad en el poder, ante un peronismo que, según indican las encuestas, promete dar batalla. Además de la gobernación, en esa provincia se renovarán las dos cámaras legislativas y la mayoría de los intendentes. El candidato del socialismo para suceder a Miguel Lifschitz será Antonio Bonfatti, que busca un nuevo mandato por el Frente Progresista Cívico y Social y que ya fue gobernador entre 2011 y 2015. En Cambiemos, el candidato será el radical José Corral. Mientras tanto, el peronismo sí se disputará una interna en estas PASO, y será entre el senador Omar Perotti y la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa. Según las encuestas, Perotti es el candidato con más intención de voto, luego de Bonfatti. Para respaldar a Corral en esta compleja carrera electoral, Elisa Carrió viajó a la provincia y disparó duros dichos contra Bonfatti diciendo que votarlo a él es votar a la banda narco Los Monos. “Si quieren votar a ‘Los Monos’, voten a Bonfatti” fue la frase exacta de la diputada, referente de Cambiemos. Bonfatti respondió duramente, tildando a Carrió de “mentirosa” y “destructora serial”. Además, dijo: “Todo lo que toca lo destruye. No ha sido capaz de conseguir un solo espacio político en la Argentina […] Cuando está con uno, al poco tiempo lo termina traicionando. Esa es su historia”. Por otro lado, en diálogo con Canal 3 de Santa Fe, Miguel Lifschitz se refirió a la intervención de funcionarios y referentes nacionales de Cambiemos en la campaña provincial y señaló: “Es la primera vez que veo un gobierno nacional actuar desembozadamente en una campaña provincial, y creo que eso no le hace bien a la institucionalidad en la Argentina”. Con respecto al candidato del oficialismo nacional, el actual gobernador de Santa Fe dijo: “Si lo quieren levantar a Corral, no les va a alcanzar ni con todo el gabinete junto, ni con un guinche lo van a levantar en este proceso electoral”. Lo cierto es que en la recta final de estas PASO, la tensión aumenta y sobre lo que suceda en este distrito estarán puestas todas las miradas. ¿Podrá el peronismo afianzarse como alternativa y frustrar la continuidad para el socialismo? ¿Cómo quedará parada la coalición Cambiemos ante la eventualidad de un nuevo tercer puesto? Todo esto y más está en juego en una elección que será clave.