Estiman que mañana es el inicio “en serio” del plan Precios Esenciales. Aunque el Gobierno Nacional intentó dar garantías, el abastecimiento total no está asegurado, especialmente en las provincias.En Corrientes se canalizará a través de tres bocas comerciales: Carrefour, Walmart y Supermercados Día. La fecha acordada entre las empresas proveedoras, los supermercados y la Secretaría de Comercio de la Nación para que la lista completa esté disponible es este lunes 29 de abril, sin embargo, muchos productos aún están en proceso de producción, por lo que su llegada a las góndolas llevará más tiempo. También puede haber demoras en aquellos casos donde las cadenas de su­permercados deben hacer un pedido desde cero de artículos de determinada marca que hasta ahora no comercializaban. Justamente esta es una de las dudas que hay en Corrientes, porque los puntos de venta son escasos (tres hipermercados) y varios productos del listado aquí casi no se conocen. Hay que recorrer bastante para encontrar la harina marca Morixe o el arroz marca Parboil, ambos productos forman parte de la lista de Precios Esenciales. Como sea, desde el Go­bierno Nacional se encar­garon de anunciar que si hay algún faltante de los 64 productos acordados en los puntos de venta a partir del lunes 29 de abril, se podrá hacer la denuncia ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, por teléfono al 0-800-666-1518 y por la página web www.pre cioscuidados.gob.ar. Hay 2.500 puntos de ventas en todo el país. Las proveedoras se comprometieron a abastecer a los supermercados, pero su cumplimiento dependerá del nivel de inflación, a medida que el resto de los artículos de categorías suban sus precios, la brecha con los Precios Esenciales, que mantendrán su valor congelado, se acrecentará, lo que puede hacer crecer la demanda. En algunas grandes cadenas de supermercados ya prevén que frente a casos de faltantes reem­plazarán los productos de Precios Esenciales por otros similares, pero manteniendo el precio acordado. Ahora bien, ¿los Pre­cios Esenciales son los más bajos? No. En cada una de las categorías hay precios por debajo de los que tienen los productos de la lista acordada. Según el relevamiento de una consultora, hay diferencias de hasta 60% entre los artículos que están dentro del acuerdo y el resto. Los datos gruesos de Precios Esenciales: Son 64 productos alimenticios de 18 em­presas que mantendrán el mismo precio por 6 meses en todo el país. Son 14 categorías de productos: yerba, leche, harina de trigo y subproductos, aceite, puré de tomate, arroz, fideos, polenta, con­servas, galletitas, mer­meladas, infusiones y bebidas. Estarán disponibles en 2.500 puntos de ven­ta de todo el país, en 31 firmas supermercadistas, la mayoría tienen cadenas en todo el país. En el listado de 64 productos no hay ninguna marca que sea de origen correntino.