“Antes convivían con la mierda”. El presidente utilizó una fuerte frase para justificar que millones de personas sufran problemas vinculados a la falta de alimentación. Macri justificó el hambre del pueblo argentino al manifestar que se hicieron “obras de fondo”. El jefe de Estado achacó además que antes los vecinos “convivían literalmente con la mierda”. En una entrevista con Viviana Canosa en Canal 9, la conductora le preguntó qué siente cuando ve a una persona que tiene hambre y la respuesta del mandatario generó controversia en las redes sociales. “Eso a mí me angustia. Igualmente, ese chico, con 5 mil cuadras construidas, puede salir al colegio porque tiene pavimento; antes había calle de barro y si llovía no podía salir. O un millón y medio de personas que tienen cloacas, y antes no las tenían y convivían literalmente con la mierda. Eso significa convivir con enfermedades que no dejan desarrollarte”, afirmó. Justificó que él también la pasa mal: “He tenido el peor año de mi vida, después del secuestro. Es tremendo saber lo que le cuesta a cada persona llegar a fin de mes”.