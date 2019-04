Los últimos mensajes de Toresani

Se conocieron los últimos mensajes de Whatsapp de Julio Toresani antes de su muerte. El ex jugador publicó comentarios sugestivos el domingo antes que se lo encontrara sin vida ayer en Santa Fe. El mundo del fútbol argentino amaneció con la trágica noticia de la muerte de Julio César Toresani. Todo indica que el ex jugador de 51 años decidió quitarse la vida en el predio de la Liga Santafecina ubicado en la calle Dr. Zavalla 10800, donde estaba residiendo. Según trascendió, el Huevo atravesaba una profunda depresión. De hecho, la semana pasada había sido hospitalizado de urgencia por un intento de suicidio con pastillas. Le realizaron un lavaje de estómago y en 48 horas le dieron el alta. Sus últimas horas lo tenían en un estado decadente y así lo hizo notar en sus últimas publicaciones de su estado de Whatsapp, en los que dejó mensajes sugestivos. “Llegó el momento, demasiado la espera”, redactó en el primero de los tres posteos, hechos entre las 16.54 y las 20.35 del domingo. “Gracias amigos por estar, ustedes saben ya”, rezó el segundo; mientras que el último fue más contundente todavía: “Y nos seguimos juntando con gente que a uno le soltó la mano y que no son capaz de preguntar ¡cómo está uno! Igual Dios pone las cosas en su lugar”. Toresani vivía una situación personal compleja. Su último trabajo como director técnico fue en el club Rampla Juniors de Uruguay, en febrero de este año y actualmente se encontraba sin empleo. También estaba en pleno proceso de separación de su segunda mujer.