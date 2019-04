Los bancos no atenderán al público

Los bancos privados y el Banco Nación no atenderán al público, por una medida de fuerza acordada a nivel nacional por el gremio que nuclea a sus empleados. El Banco de Corrientes atenderá con restricciones.

El secretario general de la Asociación Bancaria, Juan Lezcano, confirmó que hoy no habrá atención al público, por adherirse a la medida de fuerza convocada por el gremio a nivel nacional. “Paritarias libres, no a la reforma previsional, acuerdo de precios, no a la suba de tarifas”, enumeró el gremialista sobre los reclamos que llevan adelante. Con respecto al Banco de Corrientes, desde la entidad anunciaron que la atención será normal. Lezcano puso esto en duda, ya que muchos empleados de la institución adhieren al paro y la atención se realiza con empleados precarizados. La atención esta semana será limitada en cuestión bancaria ya que, al paro del martes, deben sumarse los feriados del miércoles por el Día del Trabajador, y el viernes que abarca a la ciudad de Corrientes, por el Día de la Cruz de los Milagros.