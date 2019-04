Levantaron a la mitad el Paro del transporte

Después de idas y vueltas entre la UTA y los choferes se levantó en horas de la tarde del martes el Paro del transporte en Corrientes. Dijeron que “antes de las 18 estaría normalizado el servicio”, algo que no sucedió más allá que desde la Cámara de Empresario de Transporte (CETUC), aseguraron que iba a suceder. Los referentes de la UTA aseveraron que la medida se levantó a la siesta, aunque la huelga continuó porque los choferes exigían una reunión. “No entendemos la excusa de los empresarios para no pagarnos”, indicaron los choferes. Asimismo indicaron que el viernes se definiría si van al paro total por 48 horas. Ese día se reunirán en la Subsecretaría de Trabajo para determinar si recrudecerá la medida de fuerza la próxima semana. Si no llegan a un acuerdo, ya anticiparon que el próximo lunes y martes irán al paro con los servicios de corta, media y larga distancia.

Desde UTA, denunciaron que la empresa retiene los recibos de sueldos de los trabajadores y se niega a pagar el convenio colectivo. Se apuntó contra la Subsecretaría de Trabajo por la conciliación obligatoria y la amenaza de sanciones.

“Para nosotros es errado el concepto de paro ilegal, porque venimos desde el mes de enero con audiencia tras audiencia. Nos dictaron conciliación obligatoria, que se levantó por incumplimiento del sector empresario. Estuvimos en conciliación con una empresa de larga distancia y nos despidieron a dos compañeros. Cercenaron todos nuestros derechos”, sentenciaron en declaraciones radiales.

Fue ilegal e innecesario

“El paro fue ilegal e innecesario”, indicaron desde CETUC que amagaron con acciones legales contra UTA. El paro es injustificable”, había resumido el vocero de CETUC Javier Harfuch, antes del armisticio para quien “Rubén Suárez cada día tiene un nuevo motivo para continuar con un conflicto que no existe”.

CETUC confirmó que la comuna capitalina ofreció realizar un anticipo de fondos para cumplir con el pago de $2.500 que reclama UTA, pero el gremio no aceptó. “Lamentablemente, como lo adelantó (lunes) el representante de los trabajadores, se cumplió con la amenaza de no acatar la medida de conciliación obligatoria, están impidiendo la salida de ómnibus desde la terminal y del depósito. Ejercen la fuerza coercitiva que tienen en sus compañeros”, denunció Harfuch por la mñana desde radio Dos.