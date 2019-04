La UTA reafirmó el paro

Desde los últimos servicios de anoche (alrededor de las 22:00), la ciudad se quedó sin colectivos, una vez más. El incumplimiento empresarial, con la excusa del concurso preventivo por quiebra, sumada a la intolerancia gremial y la entendida protesta de los choferes que quieren cobrar por su trabajo; dejan en el medio o, mejor dicho, en la calle, a más de 100 mil pasajeros, verdaderos salames de un sándwich al cuál ellos finalmente no son invitados. El pésimo servicio se agrava y la gente paga las consecuencias.

“Le están debiendo a los trabajadores por ende el paro desde la medianoche será total”, confirmó el secretario general de UTA Corrientes. La medida alcanza los servicios de corta, media y larga distancia. Más temprano, ayer la Subsecretaría de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria, medida que no fue aceptada por la asamblea del gremio de transporte. Desde la hora 00:000 de hoy, no habrá ningún servicio en la capital correntina. El colectivo es el principal medio de movilidad urbana de más de cien mil correntinos.