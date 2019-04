La pobreza alcanza al 49% de los correntinos

La pobreza golpea al 49% en Corrientes. Al gobierno correntino lo sorprendió el salto que ese distrito dio en las estadísticas de pobreza del Indec. En el primer semestre del año pasado el porcentaje era de 36,8. En apenas seis meses se sumaron en esa provincia 140.000 pobres y 110.000 indigentes, según datos oficiales. En el gobierno de Eco-Cambiemos, desde 2017 en manos del radical Gustavo Valdés, que sucedió a Ricardo Colombi, tras gobernar 12 años esa provincia, deslizaron que van a realizar una medición propia, ante el impacto que provocaron los datos oficiales. Fuentes del gobierno, imbuidas en teorías conspirativas, sugieren que los números de la pobreza tienen que ver con la decisión de desdoblar las elecciones legislativas provinciales -serán el 2 de junio- de las nacionales. Aunque la relación entre los gobiernos correntino y nacional es buena, ven en esta provincia cierta tirantez en el clima preelectoral. Incluso en los comicios provinciales la alianza oficialista irá con el sello Encuentro por Corrientes a secas, compuesta por 25 partidos, despojado de la “marca” Cambiemos. Es una cuestión puramente de cartel. El gobierno provincial se mantiene alineado a la Nación, pero deja al descubierto la intención de marcar algún tipo de distancia. El ministro de Hacienda de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini, adelantó que Corrientes hará su propia medición de datos de pobreza. El argumento que esgrime el gobierno es una cuestión técnica, que apunta a que el trabajo del Indec no contempla las políticas salariales de cada región. En el caso de esta provincia, el dilema es que los empleados públicos, que suman 51.273 en planta permanente y 13.539 transitorios, según el presupuesto 2018, cobran dos pluses salariales, que se establecieron en coincidencia con el calendario electoral de años anteriores. Esas sumas están en una zona gris, consideradas adicionales al salario. Un plus es de $5500, que se fijó en 2013, cuando Colombi fue por la reelección, y se sumó otro de $1000 que se agregó en 2017, cuando Valdés fue candidato a gobernador. Por ejemplo, un docente cobró en marzo pasado $20.919, y con la inflación acumulada la línea de pobreza es de $28.160. Un médico con 20 años de antigüedad, según un relevamiento que hizo el legislador Martín Barrionuevo, estará en noviembre de este año $7000 debajo de la línea de pobreza. El INDEC determinó que la ciudad de Corrientes es la mas pobre del país El INDEC determinó que la ciudad de Corrientes es la más pobre del país. Lo que no encuentra demasiados argumentos, más allá de lo implacable del incremento de precios, “es el incremento de la indigencia, que se triplicó”, dijo Barrionuevo a LA NACION. En el conglomerado de Corrientes pasó de 51.000, en el primer semestre de 2018, a 152.000 personas, en el segundo. En el ítem más bajo de la escala de pobreza no cuentan los adicionales ni los pluses salariales. Más allá de la inflación, en este punto aparece el empleo en negro como motorizador de ese cambio hacia la extrema pobreza. Se calcula que el 40% de los trabajadores están en esa franja, y de ese porcentaje de informalidad el 85% están bajo la línea de pobreza.