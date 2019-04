La marcha social de cada jornada

La Federación de Organizaciones de Base (FOB), marchó nuevamente ayer en reclamo de trabajo, planes sociales; asistencia social y alimentaria. La columna de manifestantes recorrió un sector de Avenida 3 de Abril y las calles del microcentro. Los integrantes de la organización social estuvieron frente al palacio municipal, donde anunciaron que también se concentrarían frente a Casa de Gobierno. De la protesta también participaron los puesteros del mercado popular incendiado en la Ex Vía, quienes reclaman hace varios meses por una verdadera reconstrucción. Según expresó una de las dirigentes, Silvana Romero, también reclaman por el cierre de la sala de Salud del barrio Galván, entre otras urgentes necesidades. “A este gobierno no le interesa la Salud”, se quejó la dirigente social y agregó que también reclaman trabajo y expresaron su solidaridad con los feriantes del ex mercado. Los representantes del sector fueron atendidos por el viceintendente Emilio Lanari.