“La industria está en la peor crisis, por día cierran entre 35 y 45 pymes”

“La industria está en la peor crisis de su historia. Están cerrando entre 35 y 45 Pymes por día. En la provincia se ve en las textiles. Esto se replica en todo el país”, manifestó el diputado nacional José Ignacio De Mendiguren. “Si Argentina en algo se tiene que destacar es en la agroindustria. Las dos principales empresas integradas de agroindustria en Argentina están en difícil situación económica. Sin esos sectores nosotros no podemos ser competitivos, o sin la metalúrgica”, expuso el diputado nacional y ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio De Mendiguren, estuvo en Corriente. El legislador vino para armar la plataforma económica de Alternativa Federal, la alianza local que se inscribe en Argentina Federal e impulsan la figura de Roberto Lavagna. Crítico a la gestión de Mauricio Macri, el legislador cuestionó el modelo que tiende a la primarización y señaló la necesidad de cambiar la matriz productiva. El legislador fue el primer ministro de la Producción de la Nación. Asumió durante el gobierno de Eduardo Duhalde, con Lavagna en Economía. Ahora reimpulsan el equipo económico para dar respuestas a la crisis. “En aquel momento Argentina había llegado a esa situación por esa pésima administración financiera que no ha tenido solvencia. Entramos en el peor default de la historia de la humanidad, 100 mil millones de dólares. El anterior había sido Rusia”, recordó De Mendiguren, quien consideró: “De esta crisis Argentina sale produciendo, generando riqueza, incorporando a la gente al proceso de salida, y todas las medidas que se van a tomar van a ser en función de eso”. Con esta definición política, en 2002 Argentina “generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial”, según explicó. “Nosotros, después de haber recibido esa transición terrible, en un año y tres meses tuvimos un país en paz, creciendo al 7 por ciento, con un 3 por ciento de inflación, superávit, sin una sola denuncia, ni sospecha de corrupción. Fue posible porque se apostó a liberar al energía productiva de la Argentina”, expresó De Mendiguren. “Este Gobierno con la crisis ¿qué hizo?, lo contrario. En lugar de liberar la energía productiva de la Argentina, apostó a lo que llamamos como eje de la política económica, la bicicleta financiera. Ese fue el instrumento de estabilización que tuvo el gobierno durante el 2016 y 2017”, acusó el ex ministro de Producción de la Nación. “El equipo con el que nosotros elaboramos esta propuesta es el mismo equipo que en el año 2002 tuvo que hacerse cargo de la crisis y poner a la Argentina productiva en marcha”, recordó el diputado, quien destacó que entonces había una base de emprendedores que permitió al país arrancar. “Está demostrado que cambiando esa matriz productiva Argentina puede crecer”, indicó el legislador, quien expuso que “la grieta es la diferencia entre Argentina potencial y Argentina real”. “Es increíble que se hayan llegado a estos niveles de pobreza, de desocupación, de primarización de su economía”, manifestó De Mendiguren sobre la actual economía. “Hay que dar vuelta la página. Ya terminó la etapa de diagnósticos, la gente quiere saber cómo salimos”, sostuvo. “Si no hay crecimiento económico, todo el resto es como abanicar un cadáver”, indicó. El diputado también cuestionó los aumentos de tarifas. “Le hacemos pagar a la gente la actualización de tarifas para lograr el equilibrio fiscal. Por otro lado, todo ese esfuerzo se fue en pagar los intereses de la deuda. Entonces le arreglamos lo fiscal. Le dejamos el peso a los argentinos y se concentró en los sectores que tienen los negocios privatizados”, opinó. “Este modelo no encaja. Lleva a que Argentina esté cada vez más primarizada”, señaló el diputado nacional. “Hoy Argentina exporta 400 millones de dólares e importa 1.600 millones de dólares”, sostuvo el legislador y dio como ejemplo, el caso de China, potencia a la cual el país vende productos primarios a cambio de manufacturas. Para el representante de Argentina Federal, el Gobierno debe ser claro y reconocer que “el modelo que propone al mundo es un modelo que cierra con bajos salarios”. “Nosotros probamos que Argentina está para mantener salarios medios-altos”, manifestó el legislador, junto al concejal del Partido Renovador Germán Braillard Poccard y la dirigente de Amas de Casas Corrientes, Elvira Miranda.