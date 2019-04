La Dirección Provincial de Energía (DPEC) salió en las últimas horas a alertar sobre falso aviso de lecturas de medidores de luz, que se viralizó en las redes sociales, aunque en realidad se comió un verdadero garrón. No solamente fue la DPEC la que se comió el amague, sino también la policía de Corrientes.

El falso aviso que dicen aparecía bajo las puertas de los domicilios, indicando que no pudieron leer el medidor de energía eléctrica, era en realidad en Buenos Aires y no en Corrientes. Se trataría de una maniobra para permitir el ingreso de personas y robar casas. La especie recorrió las redes sociales y la entidad energética correntina no chequeó la información desde su departamento de Prensa, y quedó en falsa escuadra de un carpintero apurado. Salió a informar que en referencia a la difusión por las redes sociales de una imagen de un formulario de “aviso de No lectura” y una advertencia sobre un número para autorizar el ingreso al domicilio del usuario, No fueron autorizados por la DPEC y desmintió en forma categórica su veracidad. “La difusión del material referido sólo encuentra explicación en una grosera y tosca búsqueda de generar confusión y malestar entre los usuarios”, asevera en un comunicado que se confeccionó comiéndose un verdadero amague de Lionel Messi.