La crisis golpea a jubilados y Pymes

“Esta incertidumbre no se vivió ni en el 2001”. El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino y Eugenio Majori, empresario panadero, comentaron la dura situación que viven dos sectores muy afectados por la crisis económica. El especialista en gerontología comentó cómo viven los jubilados por estos días: “Hay algo que está ocurriendo en la sociedad: lo mejor o peor de acá a años atrás es tener un televisor más grande o más chico o ponerle una cebolla más o menos al guiso. No hay variantes en relación a los jubilados”. Melisa Zurita comentó que en un reciente informe realizado para Canal 26 pudo tratar con abuelos que de noche no cenaban y necesitaban ayuda de los hijos para llegar a fin de mes. En una visita a un almacén de barrio, el abuelo gastó $500 y solo compró tres cosas. Lo más preocupante se vio en las farmacias: empleados dicen que genera terror porque hay abuelos que necesitan medicamentos para todos los días y no los están comprando. El empresario panadero, Eugenio Majori, aseguró que “está incertidumbre no la hemos vivido nunca. Ni en el 2001. Porque nos están sacando el patrimonio paulatinamente. Para la AFIP solo somos un número, ellos solo quieren cobrar y lo hacen de cualquier manera”.