Karlen será candidato a senador

Alejandro Karlen confirmó que será candidato a Senador provincial en la lista que integra con Crecer con Todos, denominada Juntos Podemos. Ángel Rodríguez, aparece como candidato a diputado provincial de ese Frente. Sobre un posible acuerdo con Nito Artaza, Karlen expuso que “no se pueden hacer más alianzas, eso ya terminó, los nombres ya hemos definido con Ángel Rodríguez, siempre hay lugar para incorporar compañeros de otros sectores, que también estamos hablando, que estaban cerca de Fabián Ríos y ahora se alejaron”.

“En Capital estamos viendo de poder unificar, ya hay tres candidatos, de “Es posible”, Marcelo Romano y Mario Payes”.

Sobre las declaraciones del intendente José Sananez que lo trató de irrespetuoso por haber dicho que la lista de la Liga de Intendentes era una colectora de ECO, el parlasur correntino sostuvo que “no son cuestiones personales, no hay que darle al pito más de lo que el pito vale, me dolió mucho que se refiera a mí así, si lo ofendí no fue mi intención, espero que no lo tome personal”. “Son planteos políticos, sin dudas que la candidatura de ellos beneficia a ECO. Los compañeros de su localidad están muy molestos con su decisión”, cerró el legislador.