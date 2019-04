Fresneda regresa a Corrientes como el sucesor de Soto Dávila

Cuando el perverso poder político controla a la justicia, como si fuera un apéndice sus pretensiones. Ayer la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura aprobó el traslado del recientemente nombrado juez federal de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, al Juzgado Federal Nº 1, con Competencia Electoral con asiento en Corrientes. Un tribunal que quedó vacante tras la renuncia Carlos Vicente Soto Dávila. El hoy ex juez procesado ligado a causas del tráfico de drogas, durante años, fue jefe de Fresneda en esta judicatura nacional. En tan solo dos meses el amigo de Ricardo Colombi volverá a su antigua casa, pero con otra jineta: la de juez federal. Un tribunal de donde se retiró por un tiempo hundido en un escándalo, aunque cobrando siempre su sueldo de funcionario judicial, más allá de su ausencia laboral.

No hay dudas que a Fresneda la vida le ríe y canta. Del ocaso a la gloria. Llegará a Corrientes las próximas semanas, paradójicamente a un lugar donde la mayoría no le tiene confianza y enfrentado con el ministerio público.

Ligado a la masonería o al Opus Dei, según incontables versiones, a Fresneda le alcanzó su amistad con el ex mandatario correntino para llegar donde siempre soñó estar (alguna vez lo tuvo como ministro del STJ local). Hay un lote de personas con bronca, pero del otro lado el mercedeño los saluda con un irónico pito catalán. Nadie puede desconocer, que por el momento, el poder del actual senador provincial no tiene límites.

Había un pedido igual presentado por el titular del Juzgado Nº 2 de la capital provincial, Juan Carlos Vallejos, pero que no tuvo cabida. Los padrinos de Vallejos están de capa caída, uno de ellos el martes mostró su calentura vía twitter (ver aparte). Para colmo de males, unos de los representantes del PJ en el Senado de la Nación, Carlos Mauricio Espínola, no solo aprobó el pliego de Fresneda, sino que lo defendió saltando encima de su banca cuando fue tratado. Y ahora se descuenta que respaldará este meteórico traslado, si es que debe intervenir la comisión de Acuerdos que integra en la cámara alta. Asimismo ahora sólo resta la aprobación del plenario del Consejo de la Magistratura, pero no tendrá inconvenientes, ya adelantaron desde ese cuerpo evaluador.

PRESENCIA. En el día del juramento de Gustavo Fresneda como juez de Paso de los Libres, se destacó la presencia de Alejandro Mauriño, hombre destacado dentro de la masonería de Corrientes.