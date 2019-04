Firman recibos por un valor pero cobran otro

Las irregularidades cometidas por las empresas de transporte en Corrientes son innumerables y, si bien algunas son bastante evidentes para los pasajeros o cualquiera que preste un poco de atención, la mayoría empezó a salir a la luz a partir de la revuelta de choferes ocurrida sobre fines del año pasado, cuya actitud combativa no se ha visto amedrentada, pese al paso de los meses. También se animan a hablar los conductores de otras empresas, que se encargan de recorridos de media y larga distancia, incluidos viajes al exterior. “A los choferes les hacen firmar recibos por 20 mil pesos, pero les pagan 16 mil; si no firman, no cobran”, se comentó desde radio LT7 Corrientes. Quienes realizan viajes internacionales figuran como de corta y media distancia, para pagarles menos. Fue reclamado por UTA en la última reunión que mantuvieron con los empresarios. Un dato curioso: un solo chofer figura que dio 15 vueltas en un mes, viajando al interior provincial. Pese a que figura una posta de descanso en Goya, los choferes denuncian que es mentira y no existe. Van y vienen prácticamente sin descanso.