Equinochorro asaltó a pareja pero después fue aprehendido

A Jesica Villordo le robaron y amenazaron con un cuchillo, identificó al ladrón y pide que lo detengan, relató en declaraciones a Radio Dos. Tras la aparición de la nota periodística la policía actuó cuando antes miraba para otro lado.

Villordo el sábado sufrió un violento asalto en el barrio Molina Punta donde un malviviente amenazó con apuñalarla. Ocurrió calles Los Tulipanes y Los Malvones, cuando iba con su pareja en moto. Allí los interceptó un hombre a caballo, los amenazó con una faca y los tiró del rodado.

La joven corrió, y el delincuente amagó hincarla para después sustraerle su mochila con dinero de su sueldo y documentos. Reclama que lo encuentren. La Policía le aseguró que es un conocido malhechor de la zona pero no lo atrapaba.

“El sábado cuando salía de trabajar, el barrio Molina Punta, en Los Tulipanes al 600 casi Los Malvones, nos íbamos con mi pareja para mi casa, en moto, yo vivo a una cuadra de ahí. Tenía una mochila, y este tipo nos interceptó con un caballo grande, de pelaje marrón, con una faca en la mano”, contó Jesica para agregar que el hombre “nos pedía el celular, aceleramos, nos vuelve a llegar, nos empuja con el caballo, caemos, yo me levanto, y corro media cuadra, me sigue y ahí veo el cuchillo”. “Le mostré que no tenía nada, pero me quería apuñalar “te voy a tirar un puntazo” me decía, yo lo conozco, sé quién es, se que vive cerca”, aseguró para detallar que “tiene 25 años, es del barrio Lomas del Mirador, es un chorro conocido, anda con una faca de 40 centímetros más o menos”. “Unos vecinos me dijeron que siempre anda a caballo”, añadió para aseverar que “el tipo todavía sigue suelto, es de no creer, que ande armado, amenazando la vida de la gente que trabajamos y él anda impunemente robando”.

La policía no lo quería agarrar

Sobre la respuesta que tuvo de la policía cuando hizo la denuncia, Villordo dijo que “en la Comisaría Novena donde hice la denuncia me dijeron que saben quién es, pero no quieren tener problemas con ellos, no lo pueden meter preso porque no hay orden de allanamiento para que le busquen”. Tras las quejas de Jesica por radio, la policía recién actuó.