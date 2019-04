El lunes nueva audiencia de UTA y empresariado

El lunes a las 10.00 habrá una nueva audiencia entre representantes de las empresas de transporte y la representación gremial en la Subsecretaría de Trabajo para efectivizar cumplimiento de la patronal. En la reunión de ayer, exigieron el pago del salario estipulado, y se fijó un nuevo plazo para el cumplimiento de la patronal. Choferes reclaman también otras mejoras laborales. Desde las empresas señalaron que realizaron el depósito correspondiente al mes de marzo, por lo que los trabajadores aguardan acceder a la información concreta para saber si se dio cumplimiento al acuerdo. A la espera de esta confirmación, decidieron suspender el paro que habían anunciado e inscripto para el lunes, por lo que el servicio será normal al menos hasta ese día. La UTA revisará los recibos de sueldo y definirá si habrá paro por 24 horas el martes. Los empresarios del transporte depositaron un incremento salarial en la cuenta de los trabajadores, según informó el secretario General de la UTA, Rubén Suárez tras la audiencia en la Secretaría de Trabajo, y anunció que el lunes no habrá paro y el servicio funcionará con normalidad. El dirigente gremial agregó que “el lunes, luego de ver los recibos de sueldo, definiremos si el martes realizamos o no una medida de fuerza”. Afirmó además que lo depositado debe corresponder al aumento establecido en la paritaria nacional. “Nosotros reclamamos la escala que corresponde a nivel nacional”, dijo el dirigente gremial, a la vez que agregó “si el lunes no cobramos lo reclamado, vamos al paro el martes”. En este sentido, agregó que “suspendimos la medida del lunes, la empresa mejoró la oferta que habíamos solicitado, pero no es cuestión de oferta, necesitamos cobrar lo que corresponde por ley, necesitamos ver los recibos de sueldo para el lunes”. “Queremos que se respete la escala nacional, que los correntinos cobren como cualquier trabajador del país, conforme a las paritarias nacionales vamos s a ver cuál es el monto que depositaron”. La medida, en caso de concretarse, afectaría no sólo al servicio urbano sino también a los de media y larga distancia, ya que la problemática salarial impacta en las empresas de toda la provincia y no sólo en las que operan en la ciudad concluyó Suárez.

Pedidos

Los trabajadores solicitan la construcción de baños en las cabeceras de los recorridos, para que puedan ser usados por los conductores. Esto había sido anunciado hace varios años con un plazo de obra de unos pocos meses, pero finalmente no se concretó, y los conductores deben hacer sus necesidades en sanitarios prestados o incluso al costado de las unidades. Asimismo, piden una mejor señalización de las paradas y reclaman al Municipio que realice los controles correspondientes para garantizar algunas condiciones básicas para que pueda brindarse un servicio eficiente.