El intenso debate de Pablo Pérez

El mediocampista de Independiente sigue en el centro de la polémica y aseguró que no hablará más de Boca. “Ser sincero te trae problemas”, expresó. El cruce con Federico Bulos. Las declaraciones de Pablo Pérez en torno a Boca Juniors y la Selección Argentina siguen dando lugar a distintos debates y el propio jugador participó de uno muy intenso con el periodista Federico Bulos. Su actuación en la final contra River Plate por la Copa Libertadores también fue epicentro del intercambio de opiniones. “Si ganaba la final con Boca hubiera dicho lo mismo. Salir campeón del mundo con la Selección argentina debe ser lo más hermoso que te puede pasar en la vida, como futbolista profesional y como argentino”, dijo Pérez en Fox Sports. Respecto a cómo jugó en el partido que marcó la histórica consagración de River en la casa del Real Madrid, el ahora mediocampista de Independiente se defendió de las críticas y tuvo un cruce con Bulos, quien asegura que Pérez pidió el cambio en la final que era determinante para su equipo. “En la final dejé todo, hasta desgarrado. Y nunca pedí el cambio. Jugué casi toda la Libertadores infiltrado y la final la jugué lesionado y no pedí el cambio. No me pueden criticar la actitud porque en Boca dejé todo. Por eso me duele lo que dicen los boludos”, aseguró.