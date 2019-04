El gobierno no puede con los Seguidores

Seguidores de un grupo de cumbia local volvieron a generar inconvenientes, esta vez en la zona noreste de la ciudad. El gobierno no puede controlarlos. La incapacidad ya viene de larga data.

Ahora en el barrio Collantes, cerca del Molina Punta, los motociclistas causaron disturbios y la situación volvió a incomodar a los vecinos y conductores que circulaban por la zona.

A través de las redes sociales, varios de los damnificados contaron lo sucedido, indicando que la caravana de motos los obligó a detenerse e, incluso, algunos seguidores llegaron a agredir a los vehículos. Desde el Ministerio de Seguridad, hoy en manos del braillarista Juan José López Desimoni, las políticas y estrategias delineadas no dan resultados.

Hay datos que en otros sectores de la ciudad, en zona Sur, se dieron situaciones similares, con caos vehicular y también algunos hechos vandálicos que generaron alerta.

Tras esta situación, la Policía logró detener a tres personas y el área de Tránsito del Municipio secuestró 15 motocicletas y tres autos de seguidores de uno de los grupos más convocantes de Corrientes. Los disturbios más importantes se dieron en el cruce de la avenida Río Chico y calle Las Azaleas.

La profundización de los controles y las sanciones a los conjuntos de cumbia, no dieron resultado.