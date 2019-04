El gobierno discrimina a Mercedes

El viceintendente de Mercedes, Diego Caram, denunció que el gobierno de la provincia evita enviar partidas alimentarias para ser distribuidas en esa localidad. “La provincia no manda alimentos disecadas ni leche”, por lo que los vecinos deben ser asistidos en comedores comunitarios asistidos por el municipio que vio nacer a Ricardo Colombi.

“Desde el primer día nos cortaron desde la provincia la comida disecada y la leche, por lo que el municipio afronta esas compras, hasta la carne de vaca y de pollo. Todo se utiliza en los comedores donde son atendidos por asistentes sociales y nutricionistas”, explicó Caram en declaraciones a radio Best (100.7). Asimismo aseguró que pese a esto, desde la administración local se utilizan fondos propios para sostener los comedores comunitarios. “La gente come, porque el municipio se hace cargo. Pero si lo que le corresponde por ley a los vecinos llegase, habría más fondos para poder realizar obras”, puntualizó Caram en ADN Radio (100.7).

La cantidad de comensales en esos centros de alimentación aumentó en los últimos años por el freno económico. “Mercedes está con la clase media desbastada, porque no tiene ingresos y no genera trabajo para quienes prestan servicios”, explicó el funcionario municipal.

Sobre cómo se moviliza la economía local, Caram explicó que “en Mercedes existen dos arroceras que exportan, además del turismo y actividades ganaderas, pero falta circulante diario”. “Se nota el freno en la economía en las carnicerías, por ejemplo. Antes los domingos no se conseguía asado, pero ahora sobra porque nadie compra”, concluyó.