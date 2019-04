El 1° de Mayo sin colectivos

El Feriado del 1º de Mayo sin colectivos, y sólo trabajará el 20% de los remiseros. Por un lado, los colectivos no circularán por la ciudad debido a que la UTA local se suma a una medida de fuerza convocada en todo el país. De esta manera, no habrá servicio urbano y tampoco de media y larga distancia, afectando también a las unidades que brindan el recorrido interprovincial Chaco-Corrientes. En el feriado por el Día del Trabajador habrá serias restricciones en diferentes servicios de transporte en la ciudad, por lo que el traslado podrá representar dificultades para los usuarios. Por otra parte, el servicio de remises también se verá afectado, ya que la mayoría de los trabajadores del volante decidió descansar ese día. El referente del sector, Juan Castillo aseguró que “el miércoles va a prestar servicio sólo un 20% del total de los conductores aproximadamente”. Los remiseros esperan que la demanda sea notoriamente baja durante el Día del Trabajador teniendo en cuenta los antecedentes de años anteriores. “Siempre en los feriados hay menos clientes, pero el 1 de Mayo suele ser el de menos movimiento”. En este sentido, los trabajadores del volante estiman que a pesar de la escasa oferta que habrá en las calles, la demanda podrá ser cubierta sin mayores inconvenientes. “Lo peor que puede pasar es que haya algunas leves demoras en el servicio, pero no va a haber una sobrecarga”, dijo Castillo. A nivel nacional, el paro de transporte comenzará a repercutir durante el Día del Trabajador y podría extenderse a otros feriados como muestra de descontento con cuestiones salariales propias del sector y con el rumbo económico del país en general. Ante esta situación, las petroleras armaron un esquema de abastecimiento previo para tratar de evitar el quiebre del stock de combustibles en las estaciones de servicio. Según adelantaron, no habría mayores problemas para cargar nafta, aunque recomiendan hacerlo antes de ese día para prevenir posibles complicaciones.