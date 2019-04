Desde Ituzaingo Valdes rindió honores a los caidos en Malvinas

Desde Ituzaingo el gobernador Gustavo Valdés, rindió honores a los caídos en Malvinas al cumplirse hoy 37 años de la Guerra de Malvinas. El mandatario realizó su discurso en el acto oficial realizado en el Polideportivo San Juan Bautista. Valdés señalo “Vamos a apostar para que los ex combatientes vuelvan a Malvinas, curen las heridas y los vamos a recibir con honores de una Patria que tiene que estar bien parada ante la soberanía nacional”, explicó. En este sentido, recordó que los soldados “volvieron de noche, con deshonor y prácticamente escondidos”. Por otro lado, Valdés, señaló que “las Malvinas son argentinas” e hizo referencia a los ex combatientes que volvieron de la guerra: “Los soldados que siguen combatiendo, merecen nuestro cariño y todo nuestro respeto y son héroes”. El gobernador, destacó que los combatientes “tuvieron que soportar cañonazos, frío, hambre y dolor” y remarcó: “No hay nada más sagrado en la vida humana que unos ofrenden su vida para la libertad de otros”. Finalmente, el mandatario provincial, sostuvo que “la cancillería argentina no debe parar de reclamar” y que “a esta altura de la historia, no se pueden sostener visiones imperiales”. La guerra de Malvinas dejó un saldo de 649 argentinos muertos y 1082 heridos.