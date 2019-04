Denuncian naranjas contaminadas

Productores y mayoristas denuncian que “están ingresando a la ciudad naranjas contaminadas”. Desde la asociación que los nuclea, explican que debido a la reducción del personal del SENASA, no hay profesionales que controlen esta situación.

El presidente de la Asociación de Productores, Introductores y Mayoristas de Alimentos Perecederos de Corrientes (APIMAP), Marcos Danuzzo, denunció desde radio LT7 que “están ingresando naranjas a la ciudad de Corrientes sin papeles”. Por ejemplo, “mandarina con hojas, algo que está terminantemente prohibido circular en toda la Argentina, porque transmite una enfermedad muy contaminante; está prohibido transportar citrus con hojas en el país”, enfatizó. “Las traen en negro a distintos locales, mayoristas de Corrientes”, expuso para recomendar que “las personas no deberían comprar citrus con hojas”. Sin papeles, “no deberían pasar por los controles de Riachuelo, de Ruta 5, ni ningún otro; están evadiendo impuestos y contaminan las casas de familia”. Advirtió que este control debería estar a cargo del SENASA pero, tras el desguace del organismo, no hay personal suficiente para realizar estas inspecciones.