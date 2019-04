La demanda del Transporte escolar cayó un 60% en lo que va del año. El costo del servicio de transporte escolar será de $2300 desde mayo en esta ciudad. Pedro Abad, referente de transportes escolares de la ciudad dijo: “Este año, a comparación del año pasado, comenzó bajo, las contrataciones cayeron entre un 50 y un 60%, es una alerta que se enciende”, adelantó. Los combustibles parecen no tener techo y en el inicio del tercer mes del ciclo lectivo; desde el sector del transporte escolar adelantaron que el servicio aumentará en mayo. Sobre el servicio indicó que sólo las familias que ven al transporte escolar como una necesi­dad prioritaria por la distancia son las que continúan en­viando a sus hijos. “Hay familias que viven lejos del centro y deben mandar a sus hijos a escuelas del cen­tro, esa gente se esfuerza y sigue, también las familias del centro donde ambos pa­dres trabajan en el horario escolar y no tienen opcio­nes; el resto de los clientes comenzó a bajarse, algunos comenzaron este año y fue­ron dejando al ver que no podía pagar”, explicó Abad. Además, no descartó que la merma continúe.