Corrientes sin ley de paridad de género

Corrientes es la única provincia del NEA que no cuenta con ley de paridad de género para cargos electivos. En suelo local está vigente para cargos nacionales, no así para provinciales y municipales. Las iniciativas que promueven el tema, incluso la del Gobernador, están en comisiones. Formosa se convirtió en la tercera provincia del NEA en aprobar la ley. Las pioneras en la región fueron Misiones y Chaco. Ambas sancionaron la norma el 24 de octubre del año pasado. Mientras tanto, en Corrientes, aún se espera su tratamiento, pese a que contaba con preferencia en el Senado. La Legislatura de Formosa aprobó la ley de paridad de género sobre tablas y con acompañamiento de todos los integrantes del cuerpo para que entre en vigencia este año de cara a las elecciones provinciales. Para ello, se modificaron las leyes de competencia de esa provincia y la estructura de los partidos. La normativa dispone que las listas presenten candidatos de manera intercalada, inclusive hasta los suplentes para garantizar la equidad de género en la representación parlamentaria. “La paridad fue un compromiso del Gobernador y no se dio tratamiento”, dijo la concejal de Capital y referente del colectivo de mujeres peronistas, Mirian Sosa. La edil fue la autora del proyecto de paridad de género en Capital, el cual pasó a archivo el año pasado y volvió a insistir con la iniciativa este año. “La ley de paridad de género tenía preferencia para ser tratada en la primera sesión del Senado, pero aun teniendo preferencia volvió a comisión. En el oficialismo no hay decisión política para tratarlo. Hay una declamación, pero no hay una decisión política”, indicó la concejal. En Corrientes, las posturas son transversales a los partidos políticos, ya que existen voces a favor y en contra tanto en el oficialismo como en la oposición. El gobernador Gustavo Valdés solicitó por la equidad de representación política ante la Asamblea Legislativa en el inicio del período ordinario de sesiones, pero su bloque no tomó el guante. También son varios quienes impulsan la iniciativa. En la Cámara alta, la propuesta fue del justicialista Roberto Miño. En Diputados, conviven las iniciativas del peronista Ernesto “Tito” Meixner, de la oficialista Eugenia Mancini y del propio Ejecutivo Provincial, cuyo expediente ingresó casi al mismo tiempo que el del voto joven. “Desde nuestro espacio venimos apoyando la paridad de género desde hace años. Nuestras principales referentes son mujeres”, expresó la ex candidata a diputada nacional por Libres del Sur, Silvana Lagraña. Señaló que se requiere de esta “reivindicación de los derechos de las mujeres y de las disidencias”. En este sentido, el partido apoyará la primera candidatura en Corrientes de una mujer trans, la de Maru Soberón, quien se presentará como postulante a edil en Curuzú Cuatiá. Su participación abrirá camino a una política con mayor diversidad. Esto es un aspecto fundamental para avanzar en políticas públicas inclusivas. En la actualidad, la paridad y la diversidad han naufragado en varios estamentos del Estado. En el Concejo Deliberante de Capital, por ejemplo, de 19 ediles, sólo seis son mujeres. “En el gabinete no hay mucha presencia de mujeres y esto depende de la decisión política de una sola persona”, señaló Sosa. Al frente de Educación, Susana Benítez es la única ministra en la provincia. Este año, la diputada y presidente de la Banca de la Mujer, Alicia Locatelli, presentó un proyecto de cupo femenino en el Superior Tribunal de Justicia. Tampoco se observa representación en los máximos espacios de decisiones en el Poder Judicial. “Entendemos que hay una estructura machista y no sólo desde la cantidad de mujeres en cargos electivos, también en la forma en que se piensan las políticas públicas, las formas de intervenir en la realidad desde el Estado. La mujer es como un ciudadano de segunda o están como personas invisibles”, cuestionó Lagraña.