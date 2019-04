Corrientes rinde honores a los veteranos de Malvinas

Hoy hace 37 años, de la gesta de Malvinas. Un 2 de Abril de 1982, la Argentina, vivió la más oscura historia nacional, recuperó la soberanía de las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur que fueron usurpadas violentamente por los piratas de Inglaterra, tal como lo hicieron con Irlanda, el estrecho de Gibraltar en España y tantos otros territorios ajenos donde aún mantienen su piratería al igual que en el archipiélago argentino que volvieron a arrebatar al ganar la guerra en esta ocasión. A aquellos protagonistas del hito histórico, se les rinde homenaje y honra en esta fecha, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y en Corrientes lo hacen todas las localidades.En tanto el acto central que encabezará el gobernador, Gustavo Valdés, tendrá lugar en Ituzaingó a las 16:00. Primeramente, se inaugurará el Centro de ex Combatientes de la ciudad, el vigésimo primero de toda la provincia y luego comenzará la ceremonia principal, en la cual se espera una masiva asistencia de combatientes correntinos con sus respectivas familias. También se confirmó la presencia del secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj. Luego, a las 18, en la avenida 9 de Julio y Paraná, se realizará el acto central de la provincia para conmemorar este día, en el cual serán oradores el gobernador Valdés; el intendente local, Eduardo Burna y el presidente del Centro de ex Combatientes ituzaingueño, Eudoro Barrios. En la ocasión, “Pepe” Verdún brindará una actuación alusiva y habrá un desfile cívico militar como cierre. Para ambos acontecimientos, confirmó su asistencia Avruj, quien estuvo en la ciudad de Corrientes el pasado 24 de enero, cuando notificó a familiares de tres soldados correntinos caídos en las islas, de su identificación en el cementerio isleño de Darwin. Como es habitual, los ex combatientes y sus familiares compartirán finalmente una cena de camaradería, en el polideportivo ubicado frente al lugar donde se realizará el desfile. El director provincial de Malvinas Argentina, José Galván comentó que esta cena está preparada para 5 mil personas y consultado sobre la asistencia que se espera para el acto central, dijo que “estamos teniendo cada vez más público, el año pasado en Curuzú Cuatiá superamos las 45 mil personas”.