Corrientes lidera en cantidad de cabezas de búfalos

Según datos oficiales de SENASA, Corrientes se convirtió en la primera provincia en cantidad de búfalos con relación a la última campaña de vacunación total contra la fiebre aftosa. Recordemos que la provincia también tiene la primera ubicación en cantidad de productores. Consultado al respecto, Gustavo Crudeli, presidente de la Asociación para el Desarrollo y la Producción del Búfalo Argentina (ABUAR), destacó que “las provincias están muy parejas, tanto Corrientes como Formosa son las más importantes. Nuestra provincia habrá comprado un poco más en este tiempo, pero están cerca ambas”. El presidente e investigador de la UNNE hizo hincapié en un punto importante para el desarrollo constante de la raza bubalina como es la genética, “desde la Cátedra de Reproducción, trabajamos desde hace muchos años en el tema de inseminación artificial y ahora también sobre fertilización in vitro en búfalas, también estamos congelando semen de reproductores, eso representa una gran novedad, ya que está todo registrado y disponible para los productores”. La Expo Búfalo viene con un crecimiento sostenido desde sus inicios, y no quedan dudas de eso luego de los datos aportados por SENASA, “el objetivo de 500 animales que nos planteamos se ha superado, tenemos muchos bubillos para engorde y otros para invernado, habrá bubillas, búfalas preñadas, para servicio, así que vamos a brindar una muy buena oferta”, señaló el dirigente. “Corrientes, ayudada por la difusión que se le da, es líder en cuanto a los productores, hubo un enorme aumento y eso habla a las claras de que el productor ha comprendido que es una herramienta más, no compite con el bovino, sino que se lo puede criar en lugares en los que al bovino le cuesta expresar todo su potencial genético, ya que tiene buena preñez, buen peso al destete, crecimiento y desarrollo del macho, por eso, en condiciones difíciles, el búfalo se adapta mejor”, destacó el titular de la ABUAR. El remate se realizará hoy en la Sociedad Rural. Crudeli destacó la presencia de ganaderos de otras regiones, “para este remate llegaron productores de Jujuy y Santiago del Estero a comprar, y creo que vamos a tener un buen remate, hay una buena cantidad de animales, alrededor de 550 búfalos, 110 yeguarizos, 65 montados seleccionados, potrillos y potrancas, lo que representa muy buen producto”.