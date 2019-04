Corrientes descendió al puesto 18 con un déficit de $2255 millones

Los datos nuevos expuestos por el Ministerio del Interior, sostienen que Corrientes tuvo un déficit en 2018 de 2.255 millones de pesos. Con este rojo, la provincia se ubica en el puesto número 18 entre los distritos de mayor Déficit en el país. Atrás quedaron las alegres expresiones del otrora jefe de la cartera de Hacienda local, José Enrique Vaz Torres, que no para pocos, inflaba los números de la economía correntina en la administración del Estado.

En el 2016, Corrientes era la Quinta Provincia con Superávit en la grilla nacional. Dos años después, se pasó de pelear la Libertadores a luchar por no descender a la B Nacional, donde ni siquiera se encuentra Boca Unidos, más allá que el club aurirojo recibe un apoyo millonario del gobierno desde el área de Lotería Correntina.

La debacle financiera en Corrientes, se inició durante los dos últimos años de Horacio Ricardo Colombi en el sillón de Ferré, que coincide con los dos primeros periodos de Mauricio Macri en la poltrona de Rivadavia. La anunciada oportunidad histórica Nación – Provincia y Municipio no funcionó. El anhelado alineamiento no le fue positivo en los números al mercedeño, que a pesar de todo, sueña con la reelección del tandilense.