Corrientes, con el segundo peor sueldo docente del país

Los datos Oficiales no le asientan bien el gobierno conservador de Gustavo Valdés. Ahora tras ubicar a Corrientes como el conglomerado más pobre de la Argentina, y descender al puesto número 18 en materia de déficit Fiscal, el Informe del Ministerio de Educación de la Nación coloca la provincia con el segundo peor sueldo docente del país.

En Septiembre de 2018 se estaba en el tercer lugar. Actualmente se cayó una posición, luego delinearse el incremento salarial de este año. Asimismo, no pocos aventuran que el ituzaingueño tendrá como argumento, que no le sumaron el plus salarial que otorga periódicamente, aunque las mediciones se hacen por lo que perciben los maestros de bolsillo. Triste realidad.

Corrientes desde el inició de la nueva gestión gubernamental, pasó de un distrito con superávit a mostrar déficit y situarse en zona de descenso, con magros salarios que advierten que el alineamiento nación-provincia y municipio, lo está llevando indeclinablemente a la B Nacional, junto a Santiago del Estero, que se ubica en el último lugar del escalafón. “La economía no está como lo hubiésemos esperado”, manifestó noche el mandatario correntino en el lanzamiento de ECO (Encuentro por Corrientes) en la capital correntina, en las instalaciones del club San Martín. “Tenemos que pensar en los que más nos necesitan”, agregó sobre la delicada situación del sector pasivo, paradójicamente su partido gobierna la provincia hace alrededor de dos décadas. Más responsable que el radicalismo de la situación de los jubilados, no existe.

Como un aliciente indicó en su discurso que “podemos ver en otras provincias lo que está pasando”, sin referirse a que la provincia que gobierna está entre las peores de la nación.

“Nosotros los correntinos tenemos que seguir por el camino del desarrollo y la paz social”, aseveró Valdés, aunque le faltó agregarle de la pobreza.

“Los militantes deben salir de sus casas, caminar los barrios, y decirle a los desposeídos que estamos junto a ellos. Debemos tender una mano solidaria a todos los que lo necesiten”, expresó Valdés en un discurso con orientación cristiana rayano a pastor evangélico, religión predominante en la cúpula del radicalismo.