Con el pago de $500 mil excarcelaron al ex juez Soto Dávila

El ex juez Federal Carlos Soto Dávila logró su excarcelación luego de pagar una fianza de 500 mil pesos. El otrora apoderado del partido justicialista en Corrientes, tenía detención domiciliaria acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Asimismo sigue bajo procesamiento y no puede salir del país. Un dato que se conoció en las últimas semanas, pero no fue revelado inmediatamente a la prensa, advierte que Soto Dávila fue quien ordenó en su momento ordenó la detención de la esposa del narcotraficante Federico “Morenita” Marín, como su captura internacional, mucho antes que se desate el promocionado Operativo Sapucay. Hay hilos de una investigación paralela que desembocan en que Marín, fue quien declaró en contra de Soto Dávila a cambio de favores, en una especie de vendetta, ocasionando su caída como magistrado federal.

Otro dato: Marín se entregó mansamente en su domicilio de Itatí luego de evadirse en varias oportunidades y a los tiros de operativos de la gendarmería nacional. Hay que versiones que Morenita era buscado por narcos paraguayos por una deuda millonaria por la venta de droga, que prefirió entregarse a la justicia Argentina.

Asimismo el afamado narcotraficante salpicó con sus declaraciones hacia todos lados, provocando las detenciones de dos Secretarios Penales, que al observar el expediente, uno de ellos no estaba involucrado en ninguna irregularidad.

La justicia (el juez federal Sergio Torres) había procesado a Soto Dávila como jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas a narcotraficantes y a cambio los beneficiaba con resoluciones judiciales. En esa causa también se involucró dos de sus secretarios y distintos abogados que litigaban en el Juzgado Federal 1.

DIAZ CANTON

El abogado defensor de Soto Dávila dijo que “la causa es una patraña de los denunciantes”. Gonzalo Díaz Cantón, aseguró en declaraciones radiales que su defendido “recuperó la libertad y tendrá la absolución absoluta”. “Se comprobará que esto es una patraña de la parte denunciante”, reiteró.

“Si la causa llega a juicio el doctor tendrá sentencia absolutoria, no tengo ninguna duda”, fustigó el letrado para puntualizar que “la causa no cambia en nada, sigue su curso. Lo que cambia es la situación personal del doctor, quien logró su merecida libertad”.

Díaz Cantón comentó que charló con el ex magistrado para comunicarle la noticia y retrató que “todavía no cae”. “Fue difícil para el acostumbrarse a el encierro”, acotó para sostener que “sigo pensando que esto es una causa política, que no sabemos de dónde viene”.