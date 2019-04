Cemborain no trabajará en la campaña

“No tengo ganas de trabajar en la campaña electoral”, reconoció el ex intendente de Mercedes, Víctor Cemborain, luego que la justicia dictara la falta de mérito en la causa en la que estaba denunciado por un supuesto abuso sexual. Asimismo denunció que “hay grupos disfrazados en el peronismo trabajando para el Gobierno provincial”.

Sobre la resolución de la jueza Margarita López Rivadeneira, el ex jefe comunal indicó en declaraciones a radio sudamericana que “esperaba esto” para agregar que “era inminente porque las pruebas eran contundentes”. “Hay muchas presiones políticas en la justicia y por eso hay que entender lo que pasó”, aseveró Cemborain para reconocer que “por ahora, no tengo ganas de nada”. “Hicieron mucho daño con esta denuncia armada y maquiavélica”, aseveró el líder de Cambio Solidario para reiterar que “cuesta salir a hacer campaña porque es un tema gravísimo”. “Ojalá cuando termine todo, la justicia trabaje para que esta señora (quien la acusó) se haga cargo del daño que hizo y de la locura que tuve que soportar en la casa partidaria (del PJ)”.

Sobre la actualidad del peronismo, Cemborain expuso que “el partido está fragmentado, se va a conseguir un buen resultado, pero el éxito no se consigue con divisiones”. “Espero equivocarme pero hay grupos disfrazados trabajando para el Gobierno provincial”, insistió.

Finalmente dijo que “seguramente en las nacionales vamos a estar trabajando con toda la fuerza porque el país nos necesita unidos para salir de este pozo profundo en el que estamos”.