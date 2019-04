Celebraciones litúrgicas en las iglesias de la ciudad

Hoy toda la Iglesia Católica se une en penitencia, abstinencia y ayuno para conmemorar la pasión del Señor. Entre las actividades de este día están el Vía Crucis, el Sermón de las Siete Palabras del Señor Jesús en la Cruz; las procesiones con la imagen de Cristo y de su Madre Dolorosa, entre otros. Este día la Iglesia no celebra la Eucaristía y ningún sacramento, a excepción de la Reconciliación y de la Unción de los Enfermos. La celebración litúrgica conmemora la Muerte del Señor, se realiza también la celebración de la Palabra que concluye con la adoración de la Cruz y con la Comunión Eucarística, consagradas el Jueves Santo. Hoy se invita además a acompañar al final de la adoración de la cruz una pequeña conmemoración de la Virgen María, la Madre dolorosa, que estuvo a los pies de la Cruz. Las celebraciones en las iglesias de la ciudad con motivo de la Semana Santa.

IGLESIA CATEDRAL: Viernes Santo: A las 10: Vía Crucis de las Familias. A las 15: celebración de la Pasión del Señor. Luego procesión con Cristo yacente y María Dolorosa. Sábado Santo: A las 10: Vía Crucis de los Niños. A las 21: Solemne Vigilia Pascual presidida por el Arzobispo. Domingo de Pascua de Resurrección: Misas en Catedral: a las 9, a las 11, a las 20 y a las 22. En María Auxiliadora: a las 9.30. En Santa Rita; a las 10 y a las 19.

PARROQUIA Y SANTUARIO DE LA CRUZ DE LOS MILAGROS Viernes Santo. Pasión del Señor. A las 8: Rezo del Oficio de Lecturas. A las 10: Via Crucis (niños de la catequesis). A las 15: Pasión del Señor. Adoración de la Cruz (Colecta Tierra Santa). A las 17: Meditación de “Las siete Palabras del Señor”. A las 17.30: Lectura de los “Poemas del Servidor del Señor”. Via Crucis: a las 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | y 22:00. A las 20: Via Crucis de la ciudad en la Costanera. Inicia en Punta Tacuara, 9 de Julio y Costanera. Sábado Santo A las 10: Rezo de “Los siete dolores de la Virgen María” (niños de catequesis) A las 20: Celebración de la Vigilia Pascual Domingo de Pascua de Resurrección A las 8: Celebración de la Santa Misa. A las 20: Celebración de la Santa Misa

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED Viernes Santo: A las 15: Pasión del Señor. A las 19.30: Vía Crucis diocesano desde Punta tacuara hasta la intersección de Costanera Gral. San Martín y avenida Juan Pablo II. Sábado Santo: A las 20: Santa Misa de la Vigilia Pascual. Domingo de Pascua: A las 8: Santa Misa radial. A las 9.30: Santa Misa de niños. A las 20: Santa Misa

IGLESIA JESÚS NAZARENO Viernes Santo: A las 17: Celebración de la Cruz. Después de la celebración Meditación de los Improperios. Sábado Santo: A las 21: Misa de Vigilia Pascual con la comunidad parroquial en la Iglesia Catedral (llevar velas). Domingo de Pascua. A las 12: Misa de Pascua de Resurrección. A las 21: Misa de Pascua de Resurrección.

PARROQUIA JESÚS MISERICORDIOSO Viernes Santo 1º DÍA DE NOVENA: Hoy rezamos por toda la humanidad, especialmente por todos los pecadores. A las 14: Inicio de la Novena de la Divina Misericordia en la parroquia. Breve explicación sobre la devoción. Rezo de la Coronilla. A las 15: Celebración de la Pasión del Señor con Adoración a la Cruz y comunión en la parroquia. A las 17: Celebración de la Pasión del Señor con Adoración a la Cruz y comunión en Capilla San Cayetano. A las 18: Vía Crucis desde la Capilla San Cayetano a la parroquia. A las 20: Novena de la Divina Misericordia en la parroquia. Sábado Santo 2º DÍA DE NOVENA: Hoy rezamos por los sacerdotes. A las 15: Novena de la Divina Misericordia en la parroquia. A las 19: Solemne Misa de Vigilia Pascual en la Capilla San Cayetano. Al finalizar Vigilia Pascual hasta las 00:00. A las 20: Novena de la Divina Misericordia en la parroquia. A las 21: Solemne Misa de Vigilia Pascual en la parroquia. Domingo de Pascua de Resurrección del Señor 3º DÍA DE NOVENA: Hoy rezamos por todas las almas devotas y fieles. A las 8: Santa Misa en la Capilla Virgen de los Dolores. A las 9.15: Santa Misa en la parroquia. A las 15: Novena de la Divina Misericordia en la parroquia. A las 19: Santa Misa en la Capilla San Cayetano. Al finalizar Vía Lucis por las calles del barrio.