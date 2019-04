Carreros piden que “dejen de perseguirlos”

Manifestantes llevaron sus carros y caballos y se apostaron frente a la Dirección de Tránsito sobre Avenida Artigas. “Necesitamos trabajar y que nos dejen en paz”, explicó Gustavo Fernández desde radio LT7. “Estamos acá porque no nos dejan circular por las calles, no nos dejan laburar; nos hacen escraches, de mala forma. Viene la policía, nos paran, viene Tránsito y nos secuestran nuestras cosas; queremos una explicación y que nos solucionen los problemas el intendente Tassano y el gobernador Valdés; necesitamos trabajar y que nos dejen en paz”, manifestó el referente de los carreros. “Queremos que dejen de meter en esto a la señora Cocomarola, que tiene conflicto con los carreros; no queremos agredir al personal de policía, ni de Tránsito; nosotros también tenemos guacha, para devolver lo que nos guachean a nosotros, pero no somos ignorantes como dicen todos, queremos trabajar; es todo lo que pedimos”, agregó. “Esto no es un plan social; los carreros con esto mantenemos a nuestra familia y queremos circular”, agregando Fernández que “hay gente que nos escracha en las calles y son las mismas personas a las que después les limpiamos su basura”.