Camau reconoció reunión con D’Alessio y Barreiro

El senador nacional, Carlos Mauricio Espínola, reconoció que mantuvo una reunión con el falso abogado Marcelo D’Alessio y el espía Hugo Barreiro. “Fue para trabajar en la lucha contra el narcotráfico”, expresó el ex medallista olímpico, luego que Barreiro declarará ante la justicia que la organización de espionaje ilegal hacía “trabajos” para el legislador correntino. “Hubo una reunión, pero fue exclusivamente a modo de información para saber qué experiencia se tenía de lucha contra el narcotráfico y desde aquella vez ya no tuve contacto con esa gente”, explicó Camau en declaraciones radiales. Dijo que se pondrá a disposición de la Bicameral de Inteligencia y de la misma manera, con el juez Alejo Ramos Padilla que investiga la red de espionaje ilegal.

Sostuvo además que tuvo contacto con gobernador Gustavo Valdés, quien lo llamó hace algunas horas luego de darse a conocer la información.

Barreiro habría relatado que participó de una reunión con D’Alessio y Camau, y que el legislador nacional, le habría ordenado realizar seguimientos al ex gobernador Ricardo Colombi y al actual mandatario correntino Gustavo Valdés.

El Radio Sudamericana Camau Espínola reconoció que “hubo una reunión” en su despacho, aunque aclaró que fue en el marco de un trabajo de lucha contra el narcotráfico. “Ustedes saben que D’Alessio era una persona que salía en los medios importantes, como abogado especialista en narcotráfico, uno de los temas que plantee en mi campaña. Esa reunión fue a manera de información, para ver qué experiencia teníamos en el tema y después nunca más tuve otra con esta gente”, aseveró para aclarar que no hubo ningún tipo de trabajo como se planteó, si uno lee la declaración de Barreiro no habla de eso”. “Hay que tener mucho cuidado en la interpretación de lo que se dice y de cualquier manera yo voy a ponerme a disposición del magistrado como lo hice siempre”, indicó el ex intendente de Corrientes.