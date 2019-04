Buscan preservar el Sitio Memoria RI9

Desde Sitios de Memoria de la Nación y el Archivo Nacional de la Memoria agilizan mecanismos de preservación en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes. La organización solicitó documentaciones al Plan Belgrano, luego que ese sector de la ciudad haya sido incluido en el programa de desarrollo inmobiliario de la costa del Río Paraná.

La Asociación Civil del Espacio de Memoria del ex RI9 (Personería Jurídica 2.775) expresa su inquietud ante las gestiones por el uso del terreno y las edificaciones alcanzados por la ley 26.691 y manifiesta su acompañamiento a las medidas asumidas por el Archivo para la Preservación, Puesta en Valor y Conservación del ex Centro Clandestino de Detención y Exterminio que la dictadura cívico militar montó en el regimiento de Corrientes. Esta asociación civil será parte de una recorrida por el regimiento que emprenderá el director nacional de Sitios de Memoria, Ariel Gomplewicz, en el marco de la agilización de gestiones tendientes a preservar los inmuebles, sobre los cuales está vigente una medida cautelar del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, ratificada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de nuestra capital.