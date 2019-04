Boca se enfrentara mañana a Godoy Cruz

Boca Juniors va con su equipo alternativo a Mendoza por la Copa de la Superliga, Marcone, Benedetto, ni Buffarini serán parte del plantel para jugar contra Godoy Cruz mañana. Tevez sigue con la recuperación y tampoco viajará. El colombiano Jorman Campuzano sí será tenido en cuenta. El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, pondrá un equipo alternativo para enfrentar a Godoy Cruz. El que viajaría hoy con el plantel xeneize sería el volante colombiano Jorman Campuzano, ya recuperado de un esguince ligamentario en su rodilla derecha, aunque no está confirmado si será titular ante el “Tomba” o estará entre los relevos. El once que dispondría Alfaro es muy parecido al que venció a Estudiantes de Río Cuarto en Mar del Plata por la Copa Argentina, con la duda de la presencia desde el comienzo de Mauro Zárate, quien podría ser suplente para resguardarlo de cara al partido ante el “canalla”. El que estaría desde el comienzo ante Godoy Cruz, a diferencia del partido ante los cordobeses, es el arquero Esteban Andrada, habitualmente titular, quien ingresaría en lugar de Marcos Díaz. El posible once para enfrentar a los dirigidos por Lucas Bernardi sería con Esteban Andrada, Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Frank Fabra; Cristian Pavón, Nahitan Nández o Jorman Campuzano, Agustín Almendra y Agustín Obando; Mauro Zárate o Emanuel Reynoso y Ramón Abila. En el caso de que juegue Zárate, Reynoso sería el volante por derecha y Cristian Pavón sería el acompañante ofensivo de “Wanchope” Abila. El plantel boquense se entrenó ayer en la lluviosa mañana porteña desde las 9.30 en el predio de Casa Amarilla, a puertas cerradas para la prensa. Los futbolistas que jugaron ante Deportivo Tolima el miércoles pasado, en el empate 2-2, hicieron ejercicios regenerativos y el resto desarrolló trabajos en el gimnasio, debido a las malas condiciones meteorológicas. Boca volverá a entrenar hoy desde las 9.30 en el complejo Pedro Pompilio, también cerrado para la prensa. A las 14, desde aeroparque, el plantel se trasladará en vuelo charter hacía Mendoza, para hospedarse en el Hotel Esplendor. La delegación xeneize, una vez terminado el encuentro de mañana, regresará de inmediato a Buenos Aires. El próximo jueves, el equipo que dirige Gustavo Alfaro enfrentará a Rosario Central por la final de la Supercopa Argentina en el mismo escenario, con el arbitraje Fernando Rapallini.

