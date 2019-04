Boca empató 1-1 con Aldosivi y terminó tercero en la Superliga. El encuentro se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata y marcó el cierre de la participación de ambos equipos en la Superliga 2018-2019 que ya tiene como campeón a Racing. El equipo de Gustavo Alfaro llegó a Mar del Plata con un objetivo en mente: ganar y esperar el resultado del domingo de Defensa y Justicia para aspirar a terminar en el segundo puesto. Para eso -y con el compromiso del miércoles ante Jorge Wilstermann por la Copa Libertadores en vista- , el DT dispuso una formación alternativa con varios suplentes y hasta algunas presentaciones absolutas. El conjunto local, por su parte, apostaba todo a quedarse con los tres puntos para aguardar con ansias por una serie de resultados que le permitieran lograr la clasificación a la Copa Sudamericana 2020. Boca comenzó algo mejor en su propuesta y, a los 11 minutos, logró abrir el marcador con una jugada polémica. Tras una buena combinación colectiva, el juvenil Agustín Obando mandó el centro desde la izquierda. El arquero Luciano Pocrnjic intentó cortar la trayectoria de la pelota, pero no logró hacerlo con efectividad: el balón rebotó en el brazo de Mauro Zárate, pegó en la espalda del defensor Lucas Villaba y le quedó al ex Vélez, quien terminó marcando el 1-0. Más allá de la ventaja, “El Xeneize” no era un dominador nato del encuentro. Las acciones eran bastante parejas y no sorprendió que, antes del descanso, “El Tiburón” lograra empatar. Sobre los 39′, la visita se equivocó en la salida, Javier Iritier robó la pelota y la cedió para Cristian Chávez que, a pura potencia, ganó la posición para definir suave y esquinado. Sobre los 43′, Zárate tuvo otra vez en sus pies la chance de adelantar a Boca, pero el arquero Pocrnjic alcanzó a rozar apenas su disparo de tiro libre, el cual, finalmente, se estrelló en el palo. La segunda parte no tuvo mayores emociones. Más allá de algún arrojo individual, ninguno de los dos equipos pudo imponer una idea ni generar posibilidades de relevancia para desnivelar. La paridad se presentó como el resultado más justo para un encuentro que sirvió para completar la participación de ambos en el certamen. Aldosivi no pudo alcanzar su objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana 2020. El equipo de Gustavo Álvarez terminó el torneo con 33 puntos (nueve victorias, seis empates y diez derrotas) y no logró superar la línea de lanús que, con 34, sería el último que hoy estaría clasificando al certamen continental. En tanto que Boca terminó tercero en la Superliga. Con 51 unidades, producto de 15 triunfos, seis empates y cuatro caídas, el elenco de Gustavo Alfaro completó el podio que tiene a Racing como campeón y a defensa y Justicia como escolta.”El xeneize” jugará la Copa Libertadores 2020 y comenzará su participación en la Copa de la Superliga en la segunda fase.