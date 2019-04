Pami renovara acceso gratuito a remedios

El Pami anunció que a partir del 2 de mayo se implementará la renovación automática para la autorización de los medicamentos sin cargo por el subsidio social de medicamentos, una medida que beneficiará a 800 mil afiliados en el país y en Corrientes a más de 18 mil abuelos. El objetivo es que los adultos mayores no se acerquen a las agencias de la obra social a realizar este trámite que actualmente, según datos de la institiución, representa el 40% de los trámites que realizan los afiliados. “Esta medida está dirigida a personas que tienen subsidios solidarios y que pueden acceder a 4 medicamentos gratuitos. Cada mes debían renovar el pedido pero a partir del 2 de junio, si no hay cambios en la medicación que le indica su doctor, pueden acercarse a las farmacias ya que la autorización se dará de manera automática”, señaló a El Litoral la representante del Pami en Corrientes, Norma Pérez. En este sentido, explicó que esto surge porque “según un relevamiento, el 40% de los trámites que se hacen en la agencia es por la renovación de recetas, esta medida logrará reducir el flujo de gente y agilizar los demás trámites en las entidades”. Respecto a la cantidad de afiliados que recibe esta ayuda social dijo que de 5 millones de afiliados, 800 mil perciben esta ayuda en el país, esto representa un 16%. “En Corrientes el porcentaje es poco mayor, tenemos 115 mil afiliados y la cantidad que recibiría este beneficio llegaría al 20%”, comentó a este diario la doctora Pérez. A la vez, explicó que no se hace la renovación automática si el abuelo presenta cualquier modificación en la solicitud de alguno de los medicamentos (principio activo o presentación) o si solicita más de 4 medicamentos, a partir del número 5 el afiliado necesita evaluación por parte de un auditor médico del instituto. Por otra parte, cabe mencionar los requisitos para tener este ayuda: tener autorizados hasta 4 medicamentos a través del subsidio social, deben ser remedios de uso crónico, el consumo de estos debe ser regular y sin modificaciones, es decir, no debe presentar cambios (de principio activo ni de presentación) durante 6 meses; para mantener el beneficio de renovación automática es requisito que los medicamentos sean prescriptos a través del sistema de receta electrónica. Por su parte, la doctora Norma Pérez confirmó ayer que toda las farmacias adheridas ya deberían contar con las dosis de antigripal. Ahora, los mayores de 65 años sólo deben presentar su DNI y carnet en las farmacias, y los menores de esa edad, una orden médica.