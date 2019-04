El diputado justicialista, Martín Barrionuevo, informó a través de las redes sociales que se inscribió en la Audiencia Pública para discutir un NUEVO TARIFAZO de la DPEC.‬ “No se sabe cuánto será el Aumento (un vicio grave del TARIFAZO OCULTO)‬”, aseveró el legislador para indicar que “subsiste el vicio de la convocatoria por no estar conformado el E.P.R.E.”. “La convocatoria no cumple con la ley 6.449 propuesta por el Defensor del Pueblo de Corrientes, que exige un informe No Técnico que explicite el % de Aumento del TARIFAZO”, sentenció Barrionuevo.