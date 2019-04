Absuelven a acusado de abuso sexual la menor de edad no quiso acusarlo

El TOP de Paso de los Libres resolvió por mayoría absolver a un hombre acusado del abuso sexual de una niña de 11 años. Producto de ese abuso, la menor tuvo un hijo. En el debate oral, con 16 años, expresó su deseo que el procesado no fuera preso y continuaran manteniendo un vínculo familiar.

Finalmente el Tribunal integrado por Marcelo Ramón Fleitas, Gustavo Alfredo Ifrán y Marcelo Manuel Pardo resolvió por insuficiencia probatoria en relación a la tipicidad de la conducta reprochada a un hombre que abusó de una niña.

Los abusos –fueron dos- habían sido denunciado por la madre de la nena, tras constatar que ésta se hallaba embarazada. En ese momento tenía 11 años y el procesado 18.

Al ser detenido por la policía, el victimario expresó no saber la edad de la niña y no tener información sobre su embarazo. Tras un examen de ADN, el acusado se hizo cargo del bebé. Se estableció un vínculo cercano, al punto que la hija –por acuerdo con la madre, hoy de 16 años- pasa tiempo habitualmente con el padre.

Para la Fiscalía sin embargo, la acusación debía mantenerse: los hechos, la autoría y la responsabilidad penal estaban acreditados. Aunque la menor expresó no haber sido obligada ni forzada “ese consentimiento estaba viciado por la edad de la víctima”. Pidió 7 años de prisión al valorar la edad del imputado, la falta de antecedentes penales, la nueva relación con su hija, el sustento económico que aportaba.